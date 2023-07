रायपुर। Chhattisgarh News: महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर और मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे के ट्रिपल इंजन की सरकार वाले बयान पर छत्‍तीसगढ़ के उपमुख्‍यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्‍टी सीएम सिंहदेव ने चुटकी लेते हुए कहा, इंजन कमजोर होंगे, इसलिए उन्हें अब तीन इंजन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, लेकिन हम यहां कोई इंजन नहीं बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, हम (मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री) राज्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Dy CM TS Singhdeo on Maharashtra CM statement & state's political crisis, says, "The engines must be weak, that's why they need three engines now...We also have a government in Chhattisgarh but we are not making any engines here...In Chhattisgarh, we… pic.twitter.com/iq0D1QPf94

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 3, 2023