रायपुर। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पर श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आढे हाथों लिया है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों से श्रमिक विशेष ट्रेनों के यहां तक परिचालन की अनुमति अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। सीएम बघेल ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है और न ही चुनौती देने का। यह कोरोना से साथ मिलकर लडने का समय है।

Consent has to be sought from both states-one sending the train & one receiving it. UP,J&K,Karnataka haven't given us their consent yet. Whose govt is in all these states? It's neither the time to do politics nor give challenge. It's time to fight Corona together: Chhattisgarh CM https://t.co/qzCvh70OTa

— ANI (@ANI) May 16, 2020