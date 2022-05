रायपुर। Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा से प्रदेश के किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए 297 करोड़ रूपए की फसल बीमा दावा राशि का ऑनलाइन वितरण किया। राज्य के 1 लाख 44 हजार 966 किसानों को वर्ष 2021-22 में रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए दावा राशि मिली।

Dantewada, CG | We received information about some beneficiaries who haven't been able to claim amounts under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), it's being enquired & will be made available soon: CM while transferring amount of PMFBY to beneficiaries via video conferencing pic.twitter.com/GvocNmFgTF

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 24, 2022