रायपुर। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हनुमान जी सबके स्वामी हैं, वे ज्ञान के साथ शक्ति और भक्ति के भंडार हैं। अन्‍याय जो करेगा हनुमान जी उसको सजा देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, जब वे भाजपा में जाते हैं, तो उन्हें क्लीनचिट मिल जाती है, और भगवान हनुमान उन्हें पहले सजा देंगे।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा विधायकों के दिल्‍ली दौरे को लेकर सीएम बघेल ने कहा, प्रदेश भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का अनुरोध किया है, अब तक साढ़े 4 साल में छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा, अब यह उनके दिमाग में आया है।

भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा- क्‍या कहा था

दरअसल, भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की प्रेरणा से काम करने की बात कही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई की तुलना राक्षसों के खिलाफ हनुमान जी की लड़ाई के साथ करते हुए 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया।

