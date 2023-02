Congress Meet in Raipur: रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी तीन दिवसीय कांग्रेस के 85वां पूर्ण महाअधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में अपने कार्यकाल को लेकर बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व के साथ 2004 और 2009 में कांग्रेस की जीत ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी कांग्रेस अध्यक्ष की पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है। भारत जोड़ो का संकल्प जोधपुर के अधिवेशन में लिया गया था जिसमें देश के मुद्दों महंगाई और अन्य विषयों पर जनता से संवाद किया गया था।

Congress isn't just a political party; we're the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity & justice for all. We reflect the voices of the people.

The path ahead is not easy, but the VICTORY will be OURS.

