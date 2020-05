रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो। Coronavirus Chhattisgarh News : धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम मालती यादव के कार्यों की तरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मालती ने लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले मनरेगा मजदूरों के बीच गांव-गांव पहुंचकर कोरोना के प्रति उन्हें जागरूक किया और शारीरिक दूरी के पालन के प्रति प्रेरित किया।

नीति आयोग ने भी ट्वीट किया कि- इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। एएनएम मालती यादव की तस्वीर को शेयर करके कहा कि यह हैं असली कोरोना योद्घा। एनएचएम डायरेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य वर्कर को कोरोना से बचाव की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान राज्‍य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू किया गया है। इस दौरान लोगों को बचाव की जानकारी देना आवश्यक है। खासतौर पर आदिवासी इलाकों बस्तर से लेकर सरगुजा तक जागरूकता अभियान स्वास्थ्य कर्मी चला रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मालती की तस्वीर के साथ उनके अभियान की तारीफ की है।

Chhattisgarh is now providing more than 21 lakh jobs under MGNREGA. On one hand it's helping us in economically empowering daily wagers, on the other, it's also a huge opportunity for us to spread awareness around Covid19 and we are trying to leverage it in the best possible way. https://t.co/9dZu3naipG

