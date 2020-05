रायपुर। Coronavirus Raipur News Update : काेरोनावाय के खिलाफ जारी जंग के दौरान छत्तीसगढ से अच्छी खबर आ रही है। यहां शनिवार को एम्स के कोरोना वार्ड में उपचाररत पांच मरीजों को स्वस्थ्य होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह पांचों मरीज पूरी तरह स्वस्थ्य होकर अब घर लौट चुके हैं। स्वस्थ्य होकर घर लौटे मरीजों में एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह अब राज्य में कोविड-19 संक्रमित सिर्फ 16 मरीज अस्पताल में उपचाररत हैं। एम्स के डाक्टरों का कहना है कि सभी उपचाररत मरीजों की बेहतर देख-रेख की जा रही है और यह भी जल्द स्वस्थ्य होकर अपने घरों को लौटेंगे।

5 more patients will be discharged today, after making their travel arrangements. They are 2 women, 1 child from Kabirdham, 1 man from Durg&1 man from Surajpur. We now have 16 active COVID19 patients in Chhattisgarh&all are stable: Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo pic.twitter.com/SxVairnGJT

— ANI (@ANI) May 9, 2020