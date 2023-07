रायपुर। Uniform Civil Code: देश में यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) के मुददे पर राजनीतिक दलों में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी बीच छत्‍तीसगढ़ के उपमुख्‍यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यूनिफार्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है।

डिप्‍टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा, यह समय नहीं है। हमारा समाज अभी भी उस मानसिक स्थिति तक नहीं पहुंचा है, जिसमें देश के सभी नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ दें और कानून और खुद को एक कानून में बांधना। अभी मेरी राय में देश और देश के नागरिक समग्र रूप से समान नागरिक संहिता के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति पर उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा, "हर कोई जानता है कि एनसीपी शरद पवार जी के आसपास पली-बढ़ी है और वह उनका चेहरा हैं और वह उनके रक्षक और एनसीपी के संरक्षक हैं। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए और मतदाता उनके नेतृत्व में लड़े गए।" उनके नेतृत्व ने एनसीपी को सीटें दे दीं। अब उनकी पार्टी से बाहर आने वाले लोग निजी कारणों से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम सच्चे एनसीपी हैं, यह गलत है। यह उनकी (एनसीपी विधायकों की) इच्छा है कि वे पार्टी से अलग हो जाएं , वे स्वतंत्र हैं लेकिन मैं इस तरह का दावा करने से सहमत नहीं हूं।"

पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर डिप्‍टी सीएम सिंहदेव ने कहा, "पीएम साढ़े चार साल तक एक साथ नहीं आए। यह दौरा चुनाव से ठीक पहले है। पीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को समय नहीं दिया। उनका यह आगमन उत्साह और उत्सुकता तो पैदा करता ही है, इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी मेरा हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साढ़े चार साल बाद वो आते हैं, अगर वो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ काम करते तो फर्क पड़ता। वह एक अतिथि के रूप में आ रहे हैं।"

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Dy CM & Congress leader TS Singh Deo on UCC, says, "...This is not the time. Our society has not yet reached that state of mind, in which all the citizens of the country leave their traditional practices and laws & bind themselves into one… pic.twitter.com/GdMASXyMh5

उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्यपाल से की मुलाकात

राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन से गुरुवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव ने सौजन्य भेंट की और राज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाने की सूचना का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजपत्र की प्रति को ट्वीट करके सिंहदेव को बधाई दी है।