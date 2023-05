रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले की चल रही जांच में अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अन्य के संबंध में ₹121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में लगभग 180 करोड़ रु. की कुल जब्ती और कुर्की की गई है। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित सहित कारोबारी त्रिलोक ढिल्लों और एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर न्य़ायिक रिमांड पर लिया है। इस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। अनवर ढेबर के खिलाफ नकली शराब और शराब की पैकेजिंग समेत कई तरह के मामलों में फर्जीवाड़ा कर 2 हजार करोड़ के हेराफेरी का खुलासा ईडी ने किया था। हालांकि ईडी ने यह भी कहा था कि इस घोटाले में अकेले अनवर ही नहीं बल्कि कई अफसर और राजनेता भी शामिल है।

ED has attached 119 immovable assets worth ₹121.87 Crore in respect of Anil Tuteja, Anwar Dhebar, Arunpati Tripathi and others in the ongoing investigation of liquor scam in the State of Chhattisgarh. Total seizure and attachment in the case stand at approx. Rs 180 Crore. pic.twitter.com/8Vwt5m1F4L

— ED (@dir_ed) May 22, 2023