छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय का एडिटेड वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज, छवि धूमिल करने और भ्रम फैलाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बयान से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर एडिट कर प्रसारित करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और जनता में भ्रम फैलाने से जुड़ा बताया जा रहा है।

भाजपा नेताओं के अनुसार, दो दिसंबर को रायगढ़ के बोईरदादर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी समाज के युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए एक रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी। आरोप है कि इस बयान के वीडियो को जानबूझकर एडिट कर ’एक रुपये किलो जमीन देने’ के रूप में इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया।