छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय का एडिटेड वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज, छवि धूमिल करने और भ्रम फैलाने का आरोप

    Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय के बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर एडिट कर वायरल करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला सीएम की छवि धूमिल करने और जनता में भ्रम फैलाने से जुड़ा बताया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 01:31:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 01:31:46 PM (IST)
    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ के CM का एडिटेड वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज
    2. भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है
    3. मामला सीएम की छवि धूमिल करने से जुड़ा बताया जा रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बयान से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर एडिट कर प्रसारित करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और जनता में भ्रम फैलाने से जुड़ा बताया जा रहा है।

    भाजपा नेताओं के अनुसार, दो दिसंबर को रायगढ़ के बोईरदादर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी समाज के युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए एक रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी। आरोप है कि इस बयान के वीडियो को जानबूझकर एडिट कर ’एक रुपये किलो जमीन देने’ के रूप में इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया।


    किस पेज से शेयर किया गया वीडियो?

    शिकायत में बताया गया है कि यह एडिटेड वीडियो ’भूपेश है तो भरोसा है’ और ’मनीषा गोंड’ नामक फेसबुक पेज से साझा किया गया। भाजपा का आरोप है कि वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर आम जनता, किसान और आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

    रायपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत भी की गई है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने इसे सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताते हुए आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

