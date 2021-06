java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: Jammu & Kashmir: वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बिल्डिंग में लगी आग, कोई हताहत नहीं https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-fire_vaishnodevi_n.jpeg national/general-massive-fire-broke-in-a-building-near-vaishno-devi-temple-in-katra-no-casualty-so-far-6892819 National 11 min ago Weather:अगले चार दिनों में मुंबई-कोंकण इलाके में होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया एलर्ट https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-monsoon_nm_202168_175751.jpg national/general-maharashtra-imd-alert-for-heavy-rainfall-for-next-four-days-in-mumbai-ratnagiri-kokan-area-6892736 National 4 min ago MP Board 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों से सीएम बुधवार को करेंगे संवाद https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-cm_shivraj_singh_25.jpg madhya-pradesh/bhopal-chief-minister-will-communicate-with-the-students-of-class-x-and-xii-of-mp-board-tomorrow-6892317 Madhya Pradesh 4 hours ago Jabalpur: छह माह में ही 40 हजार लाख यूनिट बिजली हो गई चोरी https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-bijli_meetarjbp01.jpg madhya-pradesh/jabalpur-electricity-company-jabalpur-40-thousand-lakh-units-of-electricity-were-stolen-within-six-months-6891962 Madhya Pradesh 4 hours ago छत्‍तीसगढ़ में संक्रमण 2.7 फीसद, 1285 नए मरीज, हर दिन 61 हजार से ज्यादा जांच https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-corona_test_in_lab.jpg chhattisgarh/raipur-corona-in-chhattisgarh-2-percent-infection-in-chhattisgarh-1285-new-patients-more-than-61-thousand-samples-tested-every-day-6892227 Chhattisgarh 4 hours ago PM मोदी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-udhhav_thakre.jpg national/general-maharashtra-cm-meets-pm-modi-uddhav-thackeray-reaches-delhi-will-talk-to-pm-modi-on-these-issues-6892135 National 4 hours ago Internet Outage: दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट ठप, Amazon, CNN, BBC समेत कई बड़ी वेबसाइट्स डाउन https://img.naidunia.com//naidunia/ndnimg/08062021/08_06_2021-internet_outage.jpg world/general-websites-are-down-a-technical-glitch-in-a-private-content-delivery-network-causing-internet-outage-6892832 World 9 min ago at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:153) at com.interwoven.livesite.model.property.DCRProperty.fetchDCRXML(DCRProperty.java:329) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.buildComponentTransformData(RuntimeComponent.java:316) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:367) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:338) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.transformComponent(PageTokenVariableComponent.java:315) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.renderNoCache(PageTokenVariableComponent.java:221) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.preRender(PageTokenVariableComponent.java:106) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenContainer.preRender(PageTokenContainer.java:260) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:429) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:410) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.doOutputPage(RenderingManager.java:1249) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.renderPageGoal(RenderingManager.java:340) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.render(RenderingManager.java:248) at com.interwoven.livesite.runtime.filter.LiveSiteFilter.doFilter(LiveSiteFilter.java:129) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:630) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:568) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:286) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:845) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line 1 of document : The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference. Nested exception: The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference. at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482) at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:147) ... 46 more