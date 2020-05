रायपुर LIVE Chhattisgarh Update: कोरोना संक्रमण से तेजी से उबरने में छत्तीसगढ़ एक पायदान और आगे बढ़ गया है। रविवार तक जहां राज्य में रिकवरी रेट 83 फीसद था, वहीं सोमवार को यह 90 फीसद तक पहुंच गया। देश में यह आंकड़ा करीब 30 प्रतिशत है।

That is 90% recovery rate without no deaths 👍

This is how a Bimaru State in the Hindi belt can deliver, with good governance!

When other build statues, Chattisgarh is setting a model for the entire Hindi belt 💐

If you have any doubt, look at the MNREGA engagement data https://t.co/rez2ybBX51

