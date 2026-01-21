मेरी खबरें
    रायपुर में दरिंदगी पर 'बुलडोजर एक्शन': 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का घर-दुकान धराशायी

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 10:48:07 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 10:48:07 AM (IST)
    रायपुर में दरिंदगी पर 'बुलडोजर एक्शन': 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का घर-दुकान धराशायी
    रायपुर में दरिंदगी पर बुलडोजर एक्शन।

    HighLights

    1. रायपुर में दरिंदगी पर बुलडोजर एक्शन।
    2. 9 साल की मासूम से दुष्कर्म।
    3. आरोपी का घर-दुकान धराशायी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के राजा तालाब इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में प्रशासन ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आरोपी सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। तड़के सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में हुई।

    ​तड़के सुबह पहुंचा निगम का अमला...

    ​मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार तड़के सुबह ही नगर निगम और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ राजा तालाब स्थित झंडा चौक पहुंचे। यहां आरोपी सज्जाद अंसारी का घर और दुकान स्थित है। प्रशासन ने बिना किसी देरी के आरोपी की दुकान और घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।.


    ​5 दिनों तक दुष्कर्म का है आरोप...

    ​उल्लेखनीय है कि आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर 9 साल की एक मासूम बच्ची को बंधक बनाकर लगातार 5 दिनों तक दुष्कर्म करने का बेहद गंभीर आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत और जांच के बाद आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद से ही शहरवासियों में भारी आक्रोश था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी।

    ​जांच में मिला अवैध निर्माण

    ​प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आरोपी द्वारा किए गए निर्माण की जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि उसने नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया था। इससे पहले नगर निगम ने नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया पूरी की थी, जिसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

    ​"अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी। मासूमों के साथ हैवानियत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।" प्रशासन के एक अधिकारी ने मौके पर कहा।

    ​इलाके में भारी पुलिस बल तैनात...

    ​कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए झंडा चौक और राजा तालाब के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। फिलहाल कार्रवाई जारी है और आरोपी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया है।

