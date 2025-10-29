छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 के लिए नामों की घोषणा, इन्हें मिलेगा सम्मान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025 राज्य की सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सेवा की चमकदार मिसालें पेश करेगा। इस वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान और यति यतन लाल सम्मान से नवाजे जाने वाले तीनों नाम रियल ग्रुप के चेयरमैन राजेश अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र अग्रवाल 'राजू' और भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इनके जीवन और कार्यों का प्रोफाइल न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि राज्य की प्रगति की दिशा भी दिखाता है।

राजेश अग्रवाल: उद्योग और शिक्षा के स्तंभ राजेश अग्रवाल, रियल ग्रुप के चेयरमैन, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य के प्रमुख स्तंभ हैं। विज्ञान स्नातक और दो एमए डिग्रीधारी राजेश ने व्यवसाय प्रशासन की पढ़ाई के बाद 20 वर्षों से अधिक के करियर में स्टील, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्रांति ला दी।

रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड के तहत उन्होंने न केवल राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति दी, बल्कि हजारों रोजगार सृजित किए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) छत्तीसगढ़ के पूर्व चेयरमैन के रूप में उन्होंने उद्योगों को सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा दिखाई। सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज के चेयरमैन के रूप में उन्होंने शिक्षा को सुलभ बनाया, जबकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के संरक्षक के नाते सामुदायिक एकता को मजबूत किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के मेंटर और जेसीज के अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर के रूप में उन्होंने युवाओं को नेतृत्व और नैतिक मूल्यों की सीख दी।