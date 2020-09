रायपुर। Higher Education In USA: अमेरिका में उच्च शिक्षा का सपना बहुत से छात्र देखते हैं, लेकिन प्रतिभा के बावजूद इसमें वित्तीय दिक्कतें आड़े आती हैं और छात्र यह सपना पूरा नहीं कर पाते। अब ऐसे होनहार छत्तीसगढ़ी छात्रों का यह सपना पूरा करने के लिए एक संस्था आगे आई है। उत्तरी अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़ियों की संस्था उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (NACHA) ग्लोबल छत्तीसगढ़ एनआरआई समुदाय द्वारा एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम लाया गया है। इसके तहत स्नातक छात्रों को योग्यता और वित्तीय आवश्यकता के आधार पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या डिग्री के लिए किसी अन्य योग्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

It is our pleasure to share that NACHA has now started receiving applications for its sponsorship program ‘UDAAN'

