    CG Weather Update: सर्द हवाओं से रायपुर ठिठुरा, 10 दिसंबर तक प्रदेश के 20 अधिक से जिलों में शीतलहर का अलर्ट

    प्रदेश में उत्तर-पूर्वी हवा सक्रिय है, जिससे रात का तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 अधिक जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 06:38:38 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 06:54:00 AM (IST)
    शीतलहर की जद में छत्तीसगढ़

    1. 10 दिसंबर की सुबह तक कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट
    2. राजधानी रायपुर में न्यूनतम पारा आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज
    3. मैदानी इलाके में हवा की तीव्रता बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: दिसंबर की दस्तक के साथ ही उत्तरी हवा ने रफ्तार पकड़ ली है और प्रदेश में शीत लहर का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर की रात से 10 दिसंबर की सुबह तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इधर, रायपुर में न्यूनतम पारा आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है।

    इन जिलों में अलर्ट जारी

    वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा जिलों के एक-दो हिस्सों में ठंड और ज्यादा तीखी रहेगी।

    मैदानी इलाके में हवा तेज

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में उत्तर-पूर्वी हवा सक्रिय है, जिससे रात का तापमान लगातार गिर रहा है। बीते 24 घंटों में कई जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। पर्वतीय और उत्तरी अंचलों में सुबह के समय कोहरा छाने और शाम ढलते ही गलन बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी जिलों जैसे रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा में भी इसी अवधि में हवा की तीव्रता बढ़ने से ठिठुरन महसूस हो रही है।


    मौसम विभाग ने आमजन को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम अनावश्यक बाहर न निकलने, दिन में भी हल्के ऊनी कपड़े पहनने और रात में घरों को गर्म रखने की सलाह दी गई है। किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि वे फसलों पर पाला पड़ने से बचाव के उपाय करें।

    अगले दो दिनों तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन हवा की नमी कम होने और तापमान गिरने से शीत लहर का असर और तेज हो सकता है। शीत लहर चलने की वजह उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने के कारण वहां से आने वाली उत्तर-पूर्वी बर्फीली हवाएं छत्तीसगढ़ में पहुंचकर ठंड को अचानक बढ़ा रही हैं।

    रात का तापमान तेजी से गिर रहा

    प्रदेश में इन दिनों हवा में नमी कम है, जिससे रात का तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है। साफ आसमान की वजह से दिन की गर्मी रात में तेजी से निकल जाती है और सुबह तेज ठिठुरन महसूस होती है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया और पेण्ड्रा जैसे ऊंचाई वाले जिलों में गिरा पारा मैदानी इलाकों तक असर दिखा रहा है। ऊपर से हवा की रफ्तार बढ़ने से शीत लहर और तीखी हो गई है।

