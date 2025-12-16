CG News: स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। स्कूल शिक्षकों के बाद अब कॉलेज प्रोफेसरों को क्लासरूम में लेक्चर देने के साथ-साथ कैंपस में घूम रहे आवारा कुत्तों की निगरानी भी करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों और प्रोफेसरों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें नोडल अधिकारी बनाने का आदेश जारी किया है।

आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम और नगरपालिकाएं अपने क्षेत्र के कॉलेजों के प्राचार्यों को एक निर्धारित फॉर्मेट भेज रही हैं। इस फॉर्मेट में कॉलेज को बताना होगा कि उन्होंने कुत्तों की निगरानी के लिए किसे नोडल अधिकारी बनाया है और अब तक क्या कार्रवाई की है।

प्राचार्यों को मिली जिम्मेदारी नए निर्देशों के मुताबिक, अगर अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्ते या मवेशी नजर आए, या कोई घटना हुई, तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्थान के प्राचार्य और नियुक्त नोडल अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्हें ही नगर निगम से समन्वय बनाकर कुत्तों को हटवाने का काम करना होगा। वाट्सएप पर देनी होगी रिपोर्ट विभाग इस आदेश को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य स्तर पर डॉ. टी. जलजा नायर को प्रभारी बनाया गया है। कॉ लेज के नोडल अधिकारियों को अपने नाम और नंबर वाला डिस्प्ले बोर्ड कैंपस में लगाना होगा और इसके फोटो सबूत के तौर पर उच्च शिक्षा संचालनालय को वाट्सएप करनी होगी।