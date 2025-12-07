CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, अंबिकापुर में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है और उत्तर व मध्य क्षेत्रों में शनिवार को शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया।

कई स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट देखी गई, जिनमें अंबिकापुर और पेंड्रा रोड सबसे ठंडे रहे। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और पेंड्रा का 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रायपुर में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2–3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभव है। फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि सात दिसंबर को रायपुर में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट छत्तीसगढ़ के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जिससे रात का सर्द प्रकोप बढ़ गया है। अंबिकापुर 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि पेंड्रा रोड में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियसकम है।