    छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले हटाई गईं सरगुजा कमिश्नर जिनेविवा किंडो

    किंडो को मंत्रालय में सचिव पदस्थ किया है, लेकिन उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है।

    By Ravindra Thengdi
    Edited By: Ravindra Thengdi
    Publish Date: Wed, 22 Dec 2021 12:07:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Dec 2021 12:07:01 PM (IST)
    रायपुर (राज्य ब्यूरो)। सरकार ने आइएएस अफसर जिनेविवा किंडो को सरगुजा कमिश्नर के पद से हटा दिया है। 2004 बैच की आइएएस किंडो इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाली हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त होने से महज 10 दिन पहले हटाए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कमिश्नर के पद से हटाई गईं किंडो को मंत्रालय में सचिव पदस्थ किया है, लेकिन उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है।

    किंडो के स्थान पर सरगुजा कमिश्नर के पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति के ठीक पहले किंडो राजस्व के मामलों में लगातार बड़े फैसले ले रहीं थीं। इसको लेकर सरगुजा के वकीलों ने आपत्ति करते हुए किंडो को ही ज्ञापन सौंपा था। बताया जा रहा है कि यह शिकायत सरकार तक पहुंची थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें हटाया गया है।


    शिखा को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का चार्ज

    इसके साथ ही सरकार ने मंगलवार को एक और आइएएस का तबादला किया है। सरकार ने शिखा राजपूत तिवारी को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। 2008 बैच की आइएएस शिखा अभी तक नियंत्रक नाम-तौल के साथ आर्थिक एवं सांख्यिकी के संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं थीं। भारत निवार्चन आयोग के अनुमोदन के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

