छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले हटाई गईं सरगुजा कमिश्नर जिनेविवा किंडो

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। सरकार ने आइएएस अफसर जिनेविवा किंडो को सरगुजा कमिश्नर के पद से हटा दिया है। 2004 बैच की आइएएस किंडो इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाली हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त होने से महज 10 दिन पहले हटाए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कमिश्नर के पद से हटाई गईं किंडो को मंत्रालय में सचिव पदस्थ किया है, लेकिन उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है।

किंडो के स्थान पर सरगुजा कमिश्नर के पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति के ठीक पहले किंडो राजस्व के मामलों में लगातार बड़े फैसले ले रहीं थीं। इसको लेकर सरगुजा के वकीलों ने आपत्ति करते हुए किंडो को ही ज्ञापन सौंपा था। बताया जा रहा है कि यह शिकायत सरकार तक पहुंची थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें हटाया गया है।