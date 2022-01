रायपुर। 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर मुख्य समारोह में देश के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शित झांकियों में छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की झांकी ने अपनी छटा बिखेरी। राजपथ पर प्रदर्शित अपनी मनपसंद की झांकी का लोग चयन कर सकते हैं। लोगों को पहली बार अपनी पसंद की झांकी को चुनने के लिए आनलाइन वोट की सुविधा मिली है। इसके लिए सर्वप्रथम http://mygov.in/rd2022 लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस लिंक पर देश के राज्यों के नाम का आप्शन चयन के लिए उपलब्ध है, जिसकी झांकी पसंद आई है।

इस साल देश के सिर्फ 12 राज्यों की झांकियां ही प्रदर्शन के लिए चयनित हुई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य की इस साल की झांकी गोधन न्याय योजना से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की झांकी को रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित कठिन चयन प्रक्रिया के विभिन्न दौर से गुजरने के बाद यह सुअवसर मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदी योजना देश भर में चर्चा का विषय बना है।

Chief Minister @bhupeshbaghel ji's ambitious scheme Godhan Nyay Yojana will be seen by the whole country today and the display of its tableau at Delhi's Rajpath will increase the pride of Chhattisgarh. #राजपथ_पर_गोधन pic.twitter.com/yxTDLqiZoP

— Varsha Dewangan (@Varshainc) January 26, 2022