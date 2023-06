रायपुर। TS Singh Deo: छत्‍तीसगढ़ के पहले उपमुख्‍यमंत्री बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव आज दिल्‍ली से रायपुर लौट आएं। रायपुर एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव का उनके समर्थकों ने भव्‍य स्‍वागत किया। टीएस सिंहदेव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी प्राथमिकता राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने की होगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरा करूंगा। हम मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी तक मुझे कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

सिंहदेव ने उपमुख्‍यमंत्री पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्‍यक्‍त किया। चुनाव से पहले केवल पांच महीने के लिए डिप्‍टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा, एक दिन की जिम्‍मेदारी भी बड़ी होती है। हम सब मिलकर काम करेंगे।

#WATCH | Raipur: Newly appointed Chhattisgarh Deputy CM TS Singh Deo says, "Our priority will be to work together for the development of the state. I will fulfil the responsibilities given to me. The CM is Bhupesh Baghel and we will fight on the face of the current CM only, this… pic.twitter.com/fU2fhtktM7

