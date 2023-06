रायपुर। Raipur News कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि, सर्वेक्षणों और मीडिया रिपोर्टों से हमें बहुत सकारात्मक रिपोर्ट मिल रही है। हमने जो भी किया है, हम उस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम चेहरा बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की।

VIDEO | "We are getting very positive reports from surveys and media reports. Whatever we have done, we will fight on that. There is no question of changing the CM face," says Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo on meeting with Congress president Mallikarjun Kharge and… pic.twitter.com/NvUhxVN4fD

— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2023