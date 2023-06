रायपुर। Chhattisgarh Deputy CM सरगुजा रियासत के महाराज टीएस सिंहदेव का राजनीतिक सफर शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के 15 साल के वनवास के दौरान टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी।

#WATCH | Newly appointed Chhattisgarh Deputy CM TS Singh Deo says, "First of all, I would like to express my deepest gratitude for this responsibility given to me by Congress president Mallikarjun Kharge...We have to go ahead by taking everyone together and try to complete the… pic.twitter.com/R9oQK0kty0

— ANI (@ANI) June 28, 2023