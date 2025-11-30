कांकेर में दो साल बाद दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, NSUI छात्र नेता को 10 साल की सजा

नईदुनिया न्यूज, कांकेर। दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष बाद न्यायालय ने नयापारा भानुप्रतापपुर निवासी एनएसयूआई छात्र नेता रूहाब मेमन (26) को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 16 नवंबर 2022 का है। छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर कालेज छात्रा घड़ी चौक के पास पहुंची थी। इसके बाद रूहाब ने उसे अपनी कार में केशकाल ले गया।

केशकाल से लौटते वक्त रूहाब उसे झांसे में लेकर कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। अंधेरा होने पर छात्रा ने उससे घर छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन आरोपित उस पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता के इनकार करने पर उसने कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा डरकर उससे घर छोड़ने की मिन्नतें करने लगीं, लेकिन आरोपित नहीं माना। उसने कार में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा से मारपीट भी की।