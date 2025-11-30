रायपुर में BLO के साथ महिला ने की मारपीट, गाली-गलौज करते हुए हाथापाई भी की, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में एसआईआर अभियान के दौरान एक महिला बीएलओ के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। शक्ति नगर उपरपारा की बीएलओ वंदना सोनी ने खम्हारडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपित सविता भटवाल नामक महिला ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उनके साथ हाथापाई भी की।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वंदना सोनी के अनुसार वे विधानसभा क्षेत्र 50/84 में बीएलओ का कार्य कर रही हैं। शनिवार की दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच वे अपनी साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ईश्वरी तिवारी, रामेश्वरी देवांगन और बेटे के साथ एसआईआर का कार्य कर रही थीं। इसी दौरान आरोपित महिला आकर पहले गाली-गलौज करने लगी और फिर हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।