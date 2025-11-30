मेरी खबरें
    रायपुर में BLO के साथ महिला ने की मारपीट, गाली-गलौज करते हुए हाथापाई भी की, VIDEO वायरल

    Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी में एसआईआर अभियान के दौरान एक महिला बीएलओ के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। शक्ति नगर उपरपारा की बीएलओ वंदना सोनी ने खम्हारडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपित सविता भटवाल नामक महिला ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उनके साथ हाथापाई भी की।

    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:08:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:08:44 PM (IST)
    रायपुर में BLO के साथ महिला ने की मारपीट, गाली-गलौज करते हुए हाथापाई भी की, VIDEO वायरल
    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वंदना सोनी के अनुसार वे विधानसभा क्षेत्र 50/84 में बीएलओ का कार्य कर रही हैं।

    शनिवार की दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच वे अपनी साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ईश्वरी तिवारी, रामेश्वरी देवांगन और बेटे के साथ एसआईआर का कार्य कर रही थीं। इसी दौरान आरोपित महिला आकर पहले गाली-गलौज करने लगी और फिर हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।


    मोहल्ले वालों ने किया बीच-बचाव

    वंदना के मुताबिक महिला ने मोहल्ले में पड़ी रेत उठाकर फेंका और उनके बेटे को भी मारने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ने पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया। वंदना सोनी के बाएं हाथ में चोट आई है और दर्द बना हुआ है। उन्होंने लिखित शिकायत थाने में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    पहले भी सामने आ चुकी है घटनाएं

    इससे पहले भी राजधानी में बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। महंत लक्ष्मीनारायण वार्ड में भाजपा पार्षद द्वारा बीएलओ को धमकी देने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नया प्रकरण सामने आ गया है। चुनावी कार्यों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।

