रायपुर। Y20 Summit 2023 Priyanka Bissa प्रिंयका बिस्सा 25 फरवरी को आईआईएम (IIM) रायपुर में वाई20 (Y20) परामर्श का हिस्सा होंगी। मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेयर्स एंव स्पोर्ट्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें प्रियंका बिस्सा ने 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा जी20 शिखर सम्मेलन 2023 इंदौर में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और नवाचार और प्रौद्योगिकी में युवाओं की भूमिका के बारे में बात की थी। प्रियंका बिस्सा न केवल अपने राज्य छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक युवा आइकन के रूप में उभरी हैं।

कर्मवीर चक्र पुरस्कार विजेता प्रियंका बिस्सा रायपुर, छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर आफ आर्ट्स पूरा किया और खुद को पीएचडी में रिसर्च स्कालर के रूप में नामांकित किया जहां उनका शोध युवा सशक्तिकरण पर आधारित है।

