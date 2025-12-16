मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बैजनाथपारा में मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को मारी टक्कर; VIDEO

    CG News: रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपारा इलाके में आधी रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर स्कॉर्पियो चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई वाहनों को टक्कर मार दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 09:13:18 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 09:13:18 AM (IST)
    रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बैजनाथपारा में मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को मारी टक्कर; VIDEO
    यूथ कांग्रेस नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मचाया उत्पात।

    HighLights

    1. यूथ कांग्रेस नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मचाया उत्पात।
    2. रायपुर के कोतवाली थाने के बैजनाथपारा इलाके की घटना।
    3. यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कई वाहनों को टक्कर मार दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपारा इलाके में आधी रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर स्कॉर्पियो चला रहे थे। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्होंने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो बेहद तेज रफ्तार में थी। अचानक हुई टक्करों से कई लोग बाल-बाल बचे। घटना का पूरा दृश्य आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसमें वाहन के अनियंत्रित होकर इधर-उधर टकराते हुए साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।


    naidunia_image

    स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि टक्कर के बाद भी चालक और उसके साथी वाहन से उतरकर हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों ने राहुल ठाकुर और उसके साथियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ते देख आरोपी मौके से वाहन समेत फरार हो गए।

    कुछ देर बाद सूचना मिली कि राहुल ठाकुर अपने साथियों के साथ दोबारा इलाके में पहुंचा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल कार्रवाई करते हुए राहुल ठाकुर तथा उसके साथी पारस वाधवा को हिरासत में ले लिया।

    घटना से आक्रोशित स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आधी रात को ही कोतवाली थाना पहुंच गए और सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते वाहन नहीं रोका जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई जानें जा सकती थीं।

    पुलिस ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वाहन की टक्कर से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही हथियार से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.