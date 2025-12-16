रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बैजनाथपारा में मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को मारी टक्कर; VIDEO

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपारा इलाके में आधी रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर स्कॉर्पियो चला रहे थे। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्होंने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो बेहद तेज रफ्तार में थी। अचानक हुई टक्करों से कई लोग बाल-बाल बचे। घटना का पूरा दृश्य आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसमें वाहन के अनियंत्रित होकर इधर-उधर टकराते हुए साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि टक्कर के बाद भी चालक और उसके साथी वाहन से उतरकर हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों ने राहुल ठाकुर और उसके साथियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ते देख आरोपी मौके से वाहन समेत फरार हो गए। कुछ देर बाद सूचना मिली कि राहुल ठाकुर अपने साथियों के साथ दोबारा इलाके में पहुंचा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल कार्रवाई करते हुए राहुल ठाकुर तथा उसके साथी पारस वाधवा को हिरासत में ले लिया।