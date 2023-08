राजनांदगांव। छत्‍तीसगढ़ के मोहला मानपुर के ग्राम फूलकोड़ो से छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलकर लौट रहे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। इस घटना में 17 बच्चे जख्मी हुए हैं। जिसमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार शाम की है।

सभी बच्चे फूलकोड़ो गांव से पिकअप में लौट रहे थे। तभी रास्ते में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप के पलटने के बाद बच्चे दहशत में आ गए। घायल बच्चों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

खबर है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल के दौरान कार्यक्रम में विधायक इंद्रशाह मंडावी भी उपस्थित थे। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक ने बच्चों का हाल जाना। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

बीएमओ का कहना है, शाम को 17 घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। सभी की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

