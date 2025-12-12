जरूरतमंदों के लिए सुनहरा अवसर, पीएम उज्जवला योजना में मिलेंगे अतिरिक्त फ्री एलपीजी कनेक्शन

मेरी खबरें
    PM Ujjwala Yojana: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पात्र और जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी योग्य परिवार रसोई गैस कनेक्शन से वंचित न रहे और योजनांतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:15:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:15:47 PM (IST)
    पीएम उज्जवला योजना में मिलेंगे अतिरिक्त फ्री एलपीजी कनेक्शन (फाइल फोटो)

    नईदुनिया न्यूज, राजनांदगांव। जिले में पात्र और जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी योग्य परिवार रसोई गैस कनेक्शन से वंचित न रहे और योजनांतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। जिले में करीब 5600 लोगों को पीएम उज्जवला गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को पत्रकारवार्ता में राज्य स्तरीय निर्देशक नीतिन चौहान ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न गांवों और वार्डों में शिविर लगाकर पात्रता की जांच की जाएगी।

    पात्र पाए जाने वाले परिवारों के दस्तावेज वहीं मौके पर सत्यापित कर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निश्शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौहान ने बताया कि यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना ने पिछले वर्षों में ग्रामीण परिवारों के जीवनस्तर और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार किया है।


    गरीब परिवारों की वयस्क महिलाएं जिनके परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, पात्रता वचना-घोषणा पत्र के आधार पर तय होगी। जिला उज्ज्वला समिति द्वारा सत्यापन किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन, निवास प्रमाण, परिवार संरचना दस्तावेज, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार बैंक पासबुक विवरण वंचना घोषणा पत्र प्रवासी परिवारों के लिए और परिवार संरचना के लिए स्व-घोषणा पत्र भी मान्य रहेगा। नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए कनेक्शन के साथ लाभार्थियों को निश्शुल्क पैक प्रदान किया जाएगा, जिसमें डिपाज़िट रहित सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज़, कार्ड, शुल्क माफ साथ ही निश्शुल्क गैस चूल्हा और पहला रिफिल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

    घर-घर तक पहुंचाएंगे जानकारी

    अधिकारियों ने बताया कि कई परिवार जानकारी के अभाव या दस्तावेजों की कमी के चलते योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। इस बार विशेष अभियान के तहत ऐसे परिवारों तक पहुंचने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ताकि योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंच सके। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहली रिफिल पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा।

