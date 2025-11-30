छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पीएम आवास 2.0 के तहत तैयार हुआ पहला घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ का पहला आवास राजनांदगांव में तैयार हो गया है। मोतीपुर की मधु वर्मा ने किराये के मकान से निकलकर अपना पक्का घर बनाकर न सिर्फ सपना पूरा किया, बल्कि जिले के साथ पूरे राज्य का गौरव भी बढ़ाया।

नगर निगम के अनुसार, पीएम आवास 2.0 के अंतर्गत यह प्रदेश का पहला पूर्ण आवास है। मधु वर्मा लंबे समय से दो बेटियों के साथ किराये के मकान में रह रही थीं। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। निजी स्कूल में रसोई सहायिका के रूप में कम आय में घर चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई-संवारने की चुनौती भी थी।

बड़ी बेटी सुजाता के रोजगार मिलने के बाद आर्थिक सहयोग मिला और इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जानकारी मिली। मधु ने मोतीपुर में जमीन लेकर नगर निगम में आवेदन दिया और प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू किया। अब 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला यह नया आवास तैयार है, जिसमें मधु अपने परिवार के साथ रहने लगी हैं। उनका कहना है कि किराये के घर से निकलकर अपने आशियाने में प्रवेश जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने योजना के दूसरे चरण की शुरुआत और समय पर स्वीकृति के लिए आवास योजना टीम और नगर निगम का आभार व्यक्त किया।