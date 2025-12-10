मेरी खबरें
    आशंका है कि इस तरीके से अवैध धान खपाने की तैयारी थी। इससे पहले घुमका के प्राधिकृत अधिकारी नोहेंद्र सिन्‍हा के घर से भी धान का अवैध भंडार जब्‍त किया गया था। कुछ और प्राधिकृत अधिकारियों के भी ठिकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों का धान खरीदी में दखल संदिग्‍ध होता जा रहा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 08:58:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:04:27 PM (IST)
    75 लाख 37 हजार रुपये का अवैध रूप से भंडारित धान बरामद।

    1. स्‍टाक पंजी में भी इसका रिकार्ड मौजूद नहीं था
    2. टीम ने धान जब्‍त किए जाने की कार्रवाई की है
    3. कीमत 16 लाख 5 हजार 800 रुपए बताई गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। धान खरीदी के बीच संयुक्‍त प्रशासनिक टीम ने जिले में 75 लाख 37 हजार रुपये का अवैध रूप से भंडारित धान बरामद किया है। वहीं डोंगरगढ़ अनुविभाग के फूड इंस्‍पेक्‍टर को मुख्‍यालय अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्‍त अधिकारी की भूमिका संदिग्‍ध पाई गई थी।

    इधर, बुधवार को धान के भंडारण पर सबसे बड़ी कार्रवाई राजनांदगांव अनुविभाग में की गई है जहां दो अलग अलग मामलों में 58 लाख 88 हजार का 1899.60 क्विंटल (4749 बोरा) धान जब्‍त हुआ है। जबकि डोंगरगांव में एक प्रकरण में 16 लाख पांच हजार 800 रूपए मूल्य के 518 क्विंटल (1295 बोरा) धान बरामद किया गया है।


    आज डोंगरगांव क्षेत्र के तुमड़ीबोड़ स्थित अरोरा फूड प्रोडक्ट में राजस्व विभाग द्वारा धान का भौतिक सत्यापन किया गया। यहां कुल 1300 कट्टा धान का अवैध भंडार पाया गया। संचालक इस डंप के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। संस्‍थान में स्‍टाक पंजी में भी इसका कोई रिकार्ड मौजूद नहीं था। टीम ने धान जब्‍त किए जाने की कार्रवाई की। इस धान की कीमत 16 लाख 5 हजार 800 रुपए बताई गई है।

    राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज कुल चार प्रकरणों में 75 लाख 37 हजार 960 रूपए मूल्य के 2431.60 क्विंटल (6079 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 174 प्रकरणों में सात करोड़ 48 लाख 63 हजार 326 रूपए मूल्य के 24149.46 क्विंटल (60374 बोरा) अवैध धान एवं 17 वाहन जप्त किया गया है।

    फूड इंस्‍पेक्‍टर के खिलाफ विभागीय जांच की तैयारी

    इधर, धान खरीदी के बीच डोंगरगढ़ में पदस्‍थ फूड इंस्‍पेक्‍टर सिद्धांत मिश्रा को मुख्‍यालय अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धान खरीदी में अवैध धान खपाने वालों से मिलीभगत के मामले में भूमिका संदिग्‍ध पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक फूड इंस्‍पेक्‍टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरु किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उनके स्‍थान पर एलबी नगर में पदस्‍थ खाद्य निरीक्षक गरिमा सोरी को विकासखंड का प्रभार सौंपा गया है।

    प्राधिकृत अधिकारियों के ठिकानों पर भी दबिश

    सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों की भूमिका भी धानखरीदी में संदिग्‍ध होती जा रही है। मंगलवार को टीम ने ठाकुरटोला सहकारी समिति में जांच की। इस दौरान समिति में 1031 पुराने और 188 नए बारदाने कम मिले। जब टीम ने पूछताछ की तो कुछ और ही जानकारी निकलकर सामने आई। यहां के प्राधिकृत अधिकारी सुरेश वर्मा के घर से तीन हजार बारदाने बरामद किए गए हैं।

