MMC जोन में माओवादियों को बड़ा झटका, कमांडर समेत दो ACM ने किया सरेंडर; 20 लाख का था इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। एमएमसी (महाराष्‍ट्र-मध्‍यप्रदेश-छत्‍तीसगढ़) जोन के दर्रेकसा एरिया कमेटी के कमांडर और दो एसीएम ने महाराष्‍ट्र के गोंदिया पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण कर दिया है। इन पर कुल 20 लाख रुपये का इनाम था। तीनों राज्‍यों की सुरक्षा एजेंसियों को इनके समर्पण का इंतजार था। अब इस जोन में सिर्फ एक माओवादी ही शेष बताया जा रहा है।

समर्पण करने वालों में दरेकसा एरिया कमेटी का कमांडर रोशन उर्फ मारा इरिया वेदजा (35) शामिल है, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मेंदरी गांव का निवासी है। उस पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। उसके साथ बीजापुर जिले की उसूर तहसील के वेरापल्ली निवासी सुभाष उर्फ पोज्जा बंडू राववा (26) और नारायणपुर जिले के रेखापाल निवासी रतन उर्फ मनकू ओमा पोय्याम (25) ने भी हथियार डाले। इन दोनों पर छह-छह लाख रुपये का इनाम था।

तीनों माओवादियों ने गोंदिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि माओवादी संगठन के भीतर बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही कार्रवाई और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया।

पहले भी माओवादियों ने किया था सरेंडर

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 28 नवंबर को माओवादियों की एमएमएसी जोन के प्रवक्‍ता व जेआरबी डिवीजन के इंचार्ज विकास नागपुरे उर्फ रमेश सय्याना भास्कर समेत दस अन्य माओवादियों ने भी गोंदिया पुलिस के सामने समर्पण किया था। वहीं सात दिसंबर को 11 माओवादियों ने बालाघाट पुलिस के सामने हथियार डाले थे।

यह भी पढ़ें- Sukama News: मीडियम भामा समेत 33 लाख के इनामी 10 माओवादियों का सरेंडर

सबसे बड़ी कामयाबी छत्‍तीसगढ़ की सुरक्षा एजेंसियों को मिली जब आठ दिसंबर को माओवादियों के शीर्ष लीडर एक करोड़ पांच लाख के इनामी रामधेर और उसके 11 साथियों के साथ अविभाजित राजनांदगांव जिले में समर्पण किया। इसके साथ ही एमएमसी जोन को माओवादी हिंसकों के मुख्‍यधारा में लौटने का आखिरी दौर शुरु हुआ। अब इस जोन में सिर्फ एक माओवादी रंजीत ही शेष है जिसके जल्‍द ही समर्पण किए जाने के दावे किए जा रहे हैं।