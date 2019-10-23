तीन ब्लॉक के 166 बच्चों का आंकलन कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सौंपेंगे

23 कांकेर 9 कांकेर। नईदुनिया न्यूज शालाओं में अध्यनरत सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता का आकलन शिविर खंड स्त्रोत कार्यालय परिसर में किया गया। इसमें कांकेर, नरहरपुर व चारामा ब्लॉक के 166 दिव्यांग छात्र-छात्राओं का दिव्यांगता का आंकलन किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय के डॉ. विजय उसेंडी, डॉ. सरिता कुमेटी, अरविंद कोर्राम, डॉक्टर वीके नाग, डॉक्टर एचके नाग, मनेंद्र, सीआरसी सेंटर राजनांदगांव के अभिनंदन नायक, गौतम चैरे ने बच्चों की जांच की।

शिविर का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, स्वास्थ लाभ व दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए जिला चिकित्सालय से प्रमाण पत्र बनवाना है। इसमें दृष्टिहीन बच्चों के लिए छड़ी, बेल स्लेट, अस्थि बाधित बच्चों के लिए कैलिपर्स के अतिरिक्त ट्राइसिकल, व्हीलचेयर तथा बैशाखी, श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र, पोलियो ग्रस्त बच्चों के लिए कैलिपर्स के लिए परीक्षण किया गया।

शिविर में कांकेर से 92, चारामा से 32 व नरहरपुर ब्लॉक के 42 दिव्यांग बच्चों की जांच कर सभी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चिन्हाकिंत किया गया है, जिसको जिला अस्पताल से प्रमाण पत्र बनने के बाद बच्चों को वितरण किया जाएगा। इस दौरान डीएमसी आनंद गुप्ता, दिनेश नाग, पीसी, पंकज श्रीवास्तव, पीसी राजीव गांधी शिक्षा मिशन, डीके भास्कर बीआरसी कांकेर, मोहन नेताम बीआरसी नरहरपुर, दीपक ठाकुर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, अशोक टांडिया सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कांकेर ब्लॉक समस्त सीएसी, बीआरपी, बीआरसी के स्टाफ, शिक्षक स्टाफ, दिव्यांग बच्चे व पालक उपस्थित थे। ------------------ मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा नरहरपुर शासकीय महाविद्यालय 23 कांकेर 16 कांकेर। नईदुनिया प्रतिनिधि नरहरपुर में संचालित शासकीय महाविद्यालय मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। जिसके चलते कॉलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान छात्रों ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

शासकीय महाविद्यालय नरहरपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राएं बुधवार को जिला कार्यालय पहुंचे। छात्र-छात्राओं ने बताया कि एक वर्ष ही नरहरपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है। जिसमें वर्तमान में लगभग पांच सौ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कॉलेज का संचालन हाइ स्कूल भवन में किया जा रहा है। वर्तमान में कॉलेज का भवन नहीं बना है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि कॉलेज में रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की कक्षाओं के संचालन के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता है। कॉलेज में पेयजल की समस्या है। छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त बैंच व टेलब नहीं हैं। क्लास रूम में पंखे व लाइन की व्यवस्था नहीं है। वाशरूम की सुविधा नहीं है। पुस्तकालय की सुविधा नहीं है। प्रयोगिक समान की आवश्यकता है, जो कॉलेज में मौजूद नहीं है। छात्रों ने जिला प्रशासन की मांग की महाविद्यालय में मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाए। इस दौरान धनीराम वट्टी, ललेश्वर, अजित कुमार कुमेटी, दीपक मंडावी, दिना साहू, गुमेश्वरी, टिकेश्वरी, वीना, सुमिता व बड़ी संख्या छात्र-छात्राएं मौजूद थे। ------------------------ चार सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण 23 कांकेर 15 कांकेर। नईदुनिया न्यूज विज्ञान व तकनीकि क्षेत्र के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा चार सप्ताह का 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन पेंशनर भवन कांकेर में कलेक्टर केएल चौहान के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में धमतरी, कांकेर, रायपुर और दुर्ग से पहुंचे विशेषज्ञों द्वारा मार्ग दर्शन दिया गया। उक्त प्रशिक्षण का समापन गत दिवस किया गया। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आरसीएस ठाकुर ने प्रशिक्षार्थियों से गहन मार्केट सर्वे कर ऋण प्रकरण बनाने और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र द्वारा भरपूर सहयोग का भरोसा दिया गया। लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य सुनील नेताम व डॉ. सिन्हा ने प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार के लिए धैर्य के साथ काम करने की समझाईश दी।

उल्लेखनीय है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 26 युवाओं ने सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने इस प्रशिक्षण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे कि युवाओं को स्वरोजगार में जुड़ने की सही प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त हो। प्रशिक्षण पश्चात सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रशिक्षण का समापन समारोह में छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र के जिला समन्वयक सतीश कुमार वर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ------------- निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर कल कांकेर। नईदुनिया न्यूज चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनवंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा आयुष पॉलीटेक्निक परिसर, कचहरी रोड पुलिस पेट्रोल पंप के पास कांकेर में 25 अक्टूबर शुक्रवार को एक दिवसीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इसका शुभारंभ विधायक शिशुपाल शोरी के मुख्य आतिथ्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सुभद्रा सलाम की अध्यक्षता व कांकेर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ठाकुर और वार्ड पार्षद दिनेश रजक की विशिष्ट आतिथ्य में किया जाएगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. किरण तिग्गा ने बताया कि इस आयुष स्वास्थ्य मेला में मौसम जन्य व्याधियों के साथ जीर्णरोग तथा वातरोग, उदररोग, श्वास, कास, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ज्वर, अतिसार, चर्मरोग, स्त्रीरोग, कमर्णमुख, नासागत, रोग, दंतरोग, गुदगतजन्य रोग आदि समस्त प्रकार के रोगों का उपचार विशेषज्ञ व अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। उक्त शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूयानी व योग की सेवायें प्रदान की जाएगी।