छत्तीसगढ़ में फैले मतांतरण नेटवर्क की गुप्त ट्रेनिंग का हुआ राजफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। मिशनरी डेविड चाको से पूछताछ में दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में आयोजित चार दिवसीय गुप्त प्रशिक्षण की जानकारी मिली है। यह गुप्त प्रशिक्षण कई मामलों के चलते संदेह के घेरे में है। इसमें आरोपित के समकक्ष स्तर के अन्य लोगों की सहभागिता सामने आई है, जिन्हें अब पुलिस तलब कर रही है।जांच में यह भी पता चला है कि मिशनरी मिशन की पहुंच राज्य के कोने-कोने में थी।

ये मिशनरी हैंडलरों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की बैठक थी, जिसमें मतांतरण की गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर लंबी कार्ययोजना तैयार की गई। चार वर्षों की पूरी कार्ययोजना बरामद मिशनरी हैंडलर डेविड चाको के पास से बरामद दस्तावेजों में तीन से चार वर्षों की पूरी कार्ययोजना बरामद हुई है। इसमें बैठकों से लेकर आदिवासी इलाकों के परिवारों से जुड़ी जानकारी और उनसे संपर्क किए जाने का समय तक दर्ज है। इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं।