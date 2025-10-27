मेरी खबरें
    शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, घर में मचा कोहराम

    राजनांदगांव के हल्दी वार्ड क्षेत्र में रविवार शाम शिवनाथ नदी में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चे खेलने गए हुए थे, इस दौरान गहरे पानी में उतरने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार और आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई।

    By Rohit Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 02:23:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 03:27:44 PM (IST)
    शिवनाथ नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के ग्रामीण क्षेत्र हल्दी वार्ड में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    मृतकों की पहचान प्रिंस सोनकर (8 वर्ष) पिता इन्दु सोनकर, निवासी रामधीन चौक, हल्दी वार्ड क्रमांक 51, और प्रियांशु निषाद (7 वर्ष) पिता लिलेश निषाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे रविवार शाम करीब चार बजे नदी किनारे खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों पानी में उतर गए और गहराई में चले जाने से डूब गए।


    ग्रामीणों ने बच्चों की तलाश की, परंतु काफी देर बाद उनके शव नदी से निकाले जा सके। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार सुबह जब दोनों बच्चों के शव घर पहुंचे, तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

