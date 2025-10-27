शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, घर में मचा कोहराम

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के ग्रामीण क्षेत्र हल्दी वार्ड में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

मृतकों की पहचान प्रिंस सोनकर (8 वर्ष) पिता इन्दु सोनकर, निवासी रामधीन चौक, हल्दी वार्ड क्रमांक 51, और प्रियांशु निषाद (7 वर्ष) पिता लिलेश निषाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे रविवार शाम करीब चार बजे नदी किनारे खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों पानी में उतर गए और गहराई में चले जाने से डूब गए।