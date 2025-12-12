छत्तीसगढ़ में सिगरेट के लिए युवक की हत्या, दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शंकरपुर मैदान में सिगरेट को लेकर टंगिया से हमला कर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। घटना अप्रैल 2024 की है।

लोक अभियोजक राजेश खांडेकर एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया कि हत्या की रात शैलेंद्र उर्फ बादी सोनी, अविनाश उर्फ राधे गजभिए और उसका भाई अविकल उर्फ छोटू गजभिए शंकरपुर मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान पास ही शराब पी रहे प्रदीप साहू और महेश उर्फ छोटू साहू से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।