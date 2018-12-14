राहुल गांधी ने राफेल पर बोला झूठ, दें इस्तीफा : डॉ. रमन सिंह

रायपुर। भाजपा ने राफेल मामले में कोर्ट का निर्णय आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा है। निवर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि राहुल के दुष्प्रचार अभियान का पर्दाफाश हो गया है। सत्य की जीत और कांग्रेस के झूठ की हार हुई है। देश के चौकीदार प्रधानमंत्री को चोर कहने पर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिये और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए।

डॉ. रमन ने कहा कि कांग्रेस ने कोर्ट में राफेल की खरीदी प्रक्रिया, कीमत और पार्टनर तय करने में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कोर्ट में तीनों मामले में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में संदेश का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। देश के चौकीदार इमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से जुटा हुआ है, यह कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉ रमन ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया। साढ़े चार साल में केंद्र सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। डॉ रमन ने सवाल किया कि राहुल गांधी देश को बताएं कि वे किन दस्तावेजों के आधार पर राफेल में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। यूपीए सरकार ने सात साल में डील तय नहीं की, क्या कमीशन तय करने में इतना समय लग गया।