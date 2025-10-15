सुकमा में 50 लाख के 27 माओवादियों ने किया सरेंडर, PLGA बटालियन-01 के 2 सक्रिय माओवादी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। माओवाद के खिलाफ जंग में सरकार के हाथ बड़ी कामयाबी लग रही है। सालों से माओवाद से जुड़े बड़े-बड़े माओवादी इस विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जहां एक ओर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में प्रमुख माओवादी नेता सोन उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार छोड़कर संविधान को हाथ में पकड़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी बुधवार को 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों में 2 हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं, जो पीएलजीए बटालियन-01 में वर्षों से सक्रिय थे। इन सभी माओवादियों पर 50 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं।