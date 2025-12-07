मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ताड़मेटला और झीरम कांड में शामिल दो माओवादियों का आत्मसमर्पण, मोस्ट वांटेड जयलाल पर था 25 लाख का इनाम

    Most Wanted Maoist Surrender: सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के चलते माओवादी संगठन पर बढ़ते दबाव के बीच दो बड़े माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 25 लाख का इनामी और कई बड़ी घटनाओं में शामिल जयलाल और उसकी पत्नी, 8 लाख की इनामी भीमे शामिल हैं। पुलिस ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 05:00:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 05:00:15 PM (IST)
    ताड़मेटला और झीरम कांड में शामिल दो माओवादियों का आत्मसमर्पण, मोस्ट वांटेड जयलाल पर था 25 लाख का इनाम
    पुलिस अधिकारियों के साथ आत्म समर्पित माओवादी।

    HighLights

    1. 25 लाख इनामी जयलाल ने किया आत्मसमर्पण
    2. भीमे 8 लाख की इनामी, लेवी वसूली प्रमुख
    3. ताड़मेटला और झीरम हमलों में रहा शामिल

    नईदुनिया न्यूज, सुकमा: सुकमा और आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने 25 लाख के इनामी माओवादी जयलाल और उसकी पत्नी 8 लाख की इनामी भीमे ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहे थे। जिले की सबसे बड़ी नक्सली वारदातों ताड़मेटला (जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे) और झीरम घाटी हमला (जिसमें कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए) में शामिल 25 लाख के इनामी माओवादी जयलाल और संगठन के लिए सबसे अधिक लेवी वसूलने वाली 8 लाख की इनामी भीमे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों ने आंध्र प्रदेश और सुकमा पुलिस के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

    रविवार को सीमावर्ती आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला मुख्यालय में दरभा डिवीजन इंचार्ज जयलाल उर्फ दिरदो विज्जा और उसकी पत्नी, मलंगेर एरिया कमेटी इंचार्ज माड़वी गंगी उर्फ भीमे ने एसपी अमित बरदार और एएसपी (नक्सल) सुकमा रोहित शाह के समक्ष आत्मसमर्पण किया।


    अधिकारियों ने बताया कि सुकमा में लगातार चल रहे एंटी-नक्सल ऑपरेशन और नए कैंपों की स्थापना से संगठन पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते दोनों के पास पुनर्वास ही एकमात्र विकल्प बचा था। पुलिस ने कहा कि दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा और अन्य माओवादियों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास में भागीदारी की अपील की गई है।

    चार दशक से सक्रिय था जयलाल

    जयलाल पिछले 40 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। उसने 1994 में बाल संगम के रूप में नक्सल संगठन में प्रवेश किया। इसके बाद वह सीएनएम सदस्य, एलओएस कमांडर, सेक्शन कमांडर, मिलिट्री कमांडर और अंत में एसजेडसीएम पद पर सक्रिय रहा।

    वह 2010 के ताड़मेटला हमले, 2013 के झीरम कांड, 2020 मिनपा घटना (17 जवान शहीद), 2021 टेकलगुड़म (22 जवान शहीद) और 2024 में धर्मापेंटा व टेकलगुड़ा कैंप पर हुए हमलों का मुख्य सहभागी रहा।

    20 साल से सक्रिय रही भीमे

    उसकी पत्नी भीमे 20 साल से संगठन में सक्रिय थी। वह टेकलगुड़ा घटना में शामिल रही और जिला मुख्यालय के आसपास ठेकेदारों, व्यापारियों और नेताओं से लेवी वसूली का काम संभालती थी। केरलापाल, बड़ेशेट्टी और नीलावरम क्षेत्र में उसका खासा दबदबा था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.