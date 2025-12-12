मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sukama News: मीडियम भामा समेत 33 लाख के इनामी 10 माओवादियों का सरेंडर

    छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरभा डिवीजन के 10 माओवादियों ने सरेंडर किया, जिन पर कुल 33 लाख का इनाम था। 8 लाख का इनामी मीडियम भीमा भी शामिल रहा। नक्सलियों ने AK-47, SLR और BGL समेत हथियार जमा किए और पुनर्वास नीति अपनाने का फैसला किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 02:27:15 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 02:37:30 PM (IST)
    Sukama News: मीडियम भामा समेत 33 लाख के इनामी 10 माओवादियों का सरेंडर
    छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. 10 नक्सली दरभा डिवीजन से सरेंडर हुए
    2. कुल इनाम राशि थी 33 लाख
    3. मीडियम भीमा, 8 लाख इनामी शामिल

    सुकमा, नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। दरभा डिवीजन के कुल 10 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है, जिन पर कुल 33 लाख का इनाम घोषित था। इनमें 8 लाख का इनामी मीडियम भीमा भी शामिल है।

    नक्सलियों ने 1 AK-47, 2 SLR और 1 BGL समेत हथियार जमा किए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने का निर्णय लिया है। सरेंडर कार्यक्रम के दौरान IG बस्तर पी. सुंदरराज, CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित, सुकमा SP किरण चव्हाण और कलेक्टर देवेश ध्रुव मौजूद थे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.