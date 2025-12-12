Sukama News: मीडियम भामा समेत 33 लाख के इनामी 10 माओवादियों का सरेंडर

सुकमा, नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। दरभा डिवीजन के कुल 10 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है, जिन पर कुल 33 लाख का इनाम घोषित था। इनमें 8 लाख का इनामी मीडियम भीमा भी शामिल है।

नक्सलियों ने 1 AK-47, 2 SLR और 1 BGL समेत हथियार जमा किए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने का निर्णय लिया है। सरेंडर कार्यक्रम के दौरान IG बस्तर पी. सुंदरराज, CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित, सुकमा SP किरण चव्हाण और कलेक्टर देवेश ध्रुव मौजूद थे।