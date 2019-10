नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली अपराधों की राजधानी भी बनता जा रहा है। यहां आम हो या खास अब कोई सुरक्षित नहीं है। हाल ही में पीएम मोदी की भतीजी के साथ हुई लूट का मामला ठंडा पड़ा ही नहीं था कि सोमवार रात को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट कर डाली। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक वारदात कमला नगर में घटी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अपने परिवार के साथ डिनर करने एक रेस्टोरेंट में गए थे। इस दौरान जब उन्हें एक फोन कॉल आया तो उसे रिसीव करने के लिए वह बाहर निकले। जिस वक्त वे बात कर रहे थे उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाश उनके हाथ में से मोबाइल फोन झपट कर भाग निकले। जब तक वे कुछ समझ पाते आरोपी आंखों से ओझल हो गए।

Delhi: Bike-borne snatchers snatched the cell phone of a Metropolitan Magistrate last night in Kamla Nagar. He had gone for a dinner with his family at a restaurant, and was receiving a phone call when his cell phone was snatched by the bike-borne snatchers.

