कोरोना संक्रमण के चलते देश में दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्लाजमा थेरेपी (Plasma Therapy) के नतीजे कोरोना मरीजों पर उत्साहवर्धक नजर आए हैं। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. एसके सरीन के साथ मिलकर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए यह बात कही। केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के गंभीर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी करने की अनुमति मिली थी। LNJP अस्पताल के मरीजों पर ट्रायल की इजाजत मिलने के बाद चार मरीजों पर यह ट्रायल किया गया। इसके अब तक के नतीजे बेहद उत्साहवर्धक हैं।

We are happy with the positive results in the 4 patients. Blood & plasma is ready for 2-3 other patients that we have at LNJP hospital, we may give them the plasma therapy today: Dr. SK Sarin, Director, Institute of Liver & Biliary Science pic.twitter.com/iznlTHDme0

बेहद शुरुआती स्तर पर है प्रयोग

दिल्ली में कुछ मरीजों को कोरोना थेरेपी दी गई है, इसके शुरुआती नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि हमें कोरोना का इलाज मिल चुका है। ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. एसके सरीन ने कहा कि 10 मरीजों पर ट्रायल होने और उनके ठीक होने के बाद हमें कुछ लीड मिल सकेगी। उन्होंने कहा अगले 10 दिनों में हम और नतीजे बता पाएंगे।

ठीक हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील

सीएम केजरीवाल और डायरेक्टर सरीन ने कोरोना के ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। साथ ही कहा कि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। सरीन ने कहा कि जिस तरह से डेंगू के लिए प्लेटलेट्स डोनेट किए जाते हैं उसी तरह से प्लाज्मा निकाला जाता है और खून वापस शरीर में चला जाता है, इससे ब्लड डोनेट करने वाले को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है।

At this time, we need those people who have recovered from #COVID19 and are at their homes. We need them to show their patriotism and donate blood plasma: Dr. SK Sarin, Director, Institute of Liver & Biliary Science pic.twitter.com/MdUxtYts0I

— ANI (@ANI) April 24, 2020