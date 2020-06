CoronaVirus in Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने को लेकर नीति में बदलाव किया है। दरअसल दिल्ली में हर दिन हजारों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे लगभग सारे कोविड हॉस्पिटल भर चुके हैं। अस्पतालों में कोविड मरीज को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई डिस्चार्ज नीति तय की है।

दरअसल अनलॉक 1 के बाद से दिल्ली में बनी स्थिति के चलते कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसे देखते हुए मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है।

ये है डिस्चार्ज पॉलिसी

मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से कम होने पर ही मरीज को कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती किया जाएगा। इलाज के दौरान ठीक होने की स्थिति में मरीज को 4 दिन तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहने और बुखार नहीं होने पर 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक टेली कांफ्रेंसिंग से उसकी निगरानी की जाएगी।

लक्षण मिलने पर छुट्टी नहीं

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीति को लेकर स्पष्ट किया है कि मरीज को बुखार और सांस में तकलीफ की शिकायत नहीं होने पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी लक्षण मरीज में मिले तो फिर उसकी छुट्टी नहीं होगी। नीति के तहत सरकार ने तय किया कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों का रेगुलर टेम्परेचर चेक किया जाएगा।

Delhi Government issues order directing all designated #COVID19 hospitals to make oxygen facility available on all of their beds. Decision taken in view of the surge in positive cases in Delhi in last one week. pic.twitter.com/bLMUeRkyVh

