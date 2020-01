JNU Violence Investigation: दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के कैंपस में 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने हमलावरों के साथ मौजूद एक नकाबपोश लड़की की पहचान कर ली है। हिंसा के दौरान का एक वीडियो DU छात्रों के बीच जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में यह लड़की चेहरे को ढ़ंकी हुई नजर आई थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने इस लड़की की पहचान कर ली है। छात्रों के बीच जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नकाबपोश लड़की चेक शर्ट और हल्के नीले रंग का स्कार्फ पहनी हुई है। उसके हाथ में एक डंडा भी है। हालांकि पुलिस ने अब तक उस लड़की की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया है।

दिल्ली पुलिस देगी नोटिस

दिल्ली पुलिस द्वारा हमलावर लड़की की पहचान करने के बाद अब उसे JNU हिंसा के मामले में जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। ANI न्यूज के मुताबिक आज यह नोटिस भेजा जाएगा। 'SIT टीम ने नकाबपोश लड़की की पहचान कर ली है जो JNU में हुई हिंसा के दौरान के वायरल वीडियो में दिखाई दी थी। उसे जांच में शामिल करने के लिए जल्द नोटिस भेजा जाएगा।'

Delhi Police: SIT team has identified that the masked woman who was seen in videos of #JNUViolence is from Delhi University. She will be soon served notice to join the investigation.

