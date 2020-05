देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहा है। इस बीमारी से निपटने के लिए अलग-अलग स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने LNGP अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कुछ मरीजों का Plasma Therapy के जरिये इलाज किया था। इस थेरेपी के नतीजे उत्साहवर्धक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बताया कि Plasma Therapy से इलाज पाने वाला पहला मरीज ठीक हो गया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने मरीज को डिस्चार्ज किए जाने की जानकारी भी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने कुछ मरीजों पर Plasma Therapy करने की अनुमति ली थी। इस ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे नजर आ रहे हैं।

सीएम केजरीवाल ने कही ये बात

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'हमें केंद्र सरकार द्वारा LNJP हॉस्पिटल में Plasma Therapy का ट्रायल करने की अनुमति दी गई थी। हमने कुछ मरीजों का इस थेरेपी से इलाज किया, इनमें से पहला मरीज इस Plasma Therapy से ठीक हो गया है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह गंभीर हालत में था और ICU में भर्ती था लेकिन कल वह डिस्चार्ज हो गया। थेरेपी के शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं।'

We were permitted by centre for trial of plasma therapy at LNJP hospital. We administered it to a few patients,the 1st one among them was discharged after he made recovery. He was critical&in ICU but was discharged y'day. Initial results of the therapy are good: Delhi CM #COVID19 pic.twitter.com/8HDGrCi08C

