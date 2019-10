नई दिल्‍ली। जेएनयू (जवाहर लाल नेहरू विश्‍व विद्यालय) में सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हंगामा कर दिया। ये छात्र यहां पर होस्‍टल फीस, बिजली के बिल सहित अन्‍य मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे। जब ये छात्र हॉस्टल शुल्क वृद्धि और बिजली शुल्क सहित अन्‍य मुद्दों पर जेएनयू के अंदर इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (IHA) के बैठक स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन्‍होंने बवाल मचाया। यूनिवर्सिटी के डीन एम.जगदीश कुमार के अनुसार, इस हंगामे के चलते यहां एक प्रोफेसर उमेश कदम की तबीयत बिगड़ गई। दूसरी ओर छात्रों ने कदम को ले जा रही एम्बुलेंस का रास्‍ता रोका।

प्रो उमेश कदम ने बाद में बयान में कहा कि मैं हाई बीपी का मरीज हूं। हंगामे के चलते मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने गुजारिश की थी कि मेडिकल टीम को अंदर लाया जाए। लेकिन छात्रों ने उन्हें अंदर जाने दिया। हम किसी तरह बाहर आने में कामयाब रहे, लेकिन छात्रों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। मैं डॉक्टरों द्वारा बताए गए स्पाइनल सेंटर जाना चाहता हूं लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया।

प्रोफेसर उमेश कदम ने बताया कि ऐशे घोष (जेएनयूएसयू अध्यक्ष), साकेत मून (जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष), मोहम्मद दानिश (जेएनयूएसयू संयुक्त सेक्य) और एक और छात्र इस हंगामे में शामिल थे। इन चारों के साथ मिलकर सारिका चौधरी (पूर्व-जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष), ऐज़ाज़ अहमद राथर (पूर्व-जेएनयूएसयू जनरल सेक्य) ने सभी छात्रों को और अधिक उकसाया।

Prof Umesh Kadam, JNU: I'm a high BP patient, I requested that medical team be brought in. But students didn't let them in. We somehow managed to come out but students 'gheraoed' the ambulance. I want to go to Spinal Centre as recommended by doctors but I'm not being allowed.

— ANI (@ANI) October 28, 2019