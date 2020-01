JNU Violence : दिल्‍ली पुलिस ने जारी की तस्‍वीरें, संदिग्‍धों में छात्र संघ अध्‍यक्ष Aishi Ghosh भी शामिल

नई दिल्‍ली। JNU परिसर में हुई हिंसा को लेकर दिल्‍ली पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता में CCTV फुटेज से ली गईं तस्‍वीरें जारी की गई हैं। इसमें जो संदिग्‍ध हैं, उनमें छात्र संघ अध्‍यक्ष आईशी घोष भी शामिल हैं। अन्‍य संदिग्‍धों में AISI एक्टिविस्‍ट चुनचुन हैं जिन्‍हें पथराव करते देखा जा सकता है। इसके बाद प्रिया रंजन हैं, जो जेएनयू के मांडवी होस्‍टल की हैं। वह स्‍कूल ऑफ लैंग्‍वेज एंड कल्‍चर स्‍टडीज की छात्रा है। अगली छात्रा सुचेता तालुकदार हैं जो स्‍कूल ऑफ सोशल साइंस की काउंसलर हैं।

JNU परिसर में पिछले रविवार को हुई हिंसा की घटना को लेकर दिल्‍ली पुलिस ने प्रेस वार्ता की। पुलिस ने बताया है कि पूरे मामले को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस डीसीपी / क्राइम, डॉ. जॉय तिर्की और दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने बताया कि जेएनयू हिंसा की घटना के संबंध में दर्ज आपराधिक मामलों की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक यह देखा गया है कि इन मामलों से संबंधित बहुत सी गलत सूचना प्रसारित की जा रही है। घटना को लेकर पुलिस ने संदिग्‍धों की तस्‍वीरें जारी की हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे से ली गईं हैं।

घटना की जांच की जानकारी साझा की जा रही है। जेएनयू हिंसा में छात्र शामिल हैं। रजिस्‍ट्रेशन का विरोध किया जा रहा था। लेफ्ट छात्र संगठन के खिलाफ हैं। संगठन के छात्र अन्‍य छात्रों को धमका रहे थे। सर्वर को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी।

अभी तक की जांच में यह पता चला है कि कुल चार छात्र संगठनों ने परिसर में हमला किया था। सर्वर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। किसी बाहरी व्‍यक्ति को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। सुरक्षा गार्ड से भी मारपीट हुई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 केस दर्ज किए हैं।

3 और 4 जनवरी को घटना के बाद से यहां सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, इसलिए फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं। घटना के संबंध में सोशल मीडिया के मैसेजेस और वीडियो पर भी पुलिस नजर रख रही है।

पुलिस ने बताया कि जेएनयू प्रशासन ने 1-5 जनवरी से छात्रों के ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन के लिए जाने का फैसला किया। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन इसके खिलाफ थे।

Delhi Police PRO, MS Randhawa: The investigation regarding the criminal cases filed in connection with #JNUViolence incident is being done by Crime Branch. But it has been observed that a lot of misinformation related to these cases is being circulated. pic.twitter.com/aR6PrcjUXM — ANI (@ANI) January 10, 2020

Joy Tirkey, DCP/Crime:A large majority of students want to register but the mentioned groups and their sympathizers are not allowing students to do the same. #JNUViolence https://t.co/X241a4JrYm — ANI (@ANI) January 10, 2020

JNU violence incident: Delhi Police releases images of the suspects, caught on the CCTV camera. #Delhi pic.twitter.com/UqNZCwKFId — ANI (@ANI) January 10, 2020

Dr. Joy Tirkey, DCP/Crime, Delhi Police on #JNUViolence: No suspect has been detained till now, but we will begin to interrogate the suspects soon. pic.twitter.com/WtpqVvx1nb — ANI (@ANI) January 10, 2020

Posted By: Navodit Saktawat