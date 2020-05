Lockdown 4.0 : लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्‍ली में इस दौरान कहां क्‍या छूट रहेगी, क्‍या चालू व बंद रहेगा, इसे लेकर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर प्रेस कांफ्रेंन्‍स के माध्‍यम से जानकारी दी है। दिल्‍ली में नाई की दुकानें, स्पा और सैलून अभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित ही होगा। टैक्सी और टैक्सी की अनुमति होगी, लेकिन एक कार में एक बार में केवल 2 यात्री बैठ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्‍ली में प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर कर्मचारी घर से ही काम करें। यहां बाजार खुल सकते हैं लेकिन दुकानें भी ऑड-ईवर के आधार पर खुलेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना ही खोलना होंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक कोरोना के 10,054 मामले सामने आए हैं। अब तक COVID19 की वजह से 4,485 लोग ठीक हो गए हैं 160 लोग दम तोड़ चुके हैं।

यह है नई गाइडलाइन

- ग्रामीण सेवा, मैक्‍सी कैब और आरटीवी कैब चलेंगे।

- 20 सवारियों के लिए डीटीसी की बसें चलेंगी

- स्‍कूल कॉलेज बंद रहेंगे

- सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे

- भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोके

- शादी समारोह के लिए 50 लोगों की मंजूरी

- ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा

- मास्‍क पहनना अनिवार्य

- डॉक्‍टरों को बॉर्डर पर आने जाने को राेक नहीं

- मॉल्‍स रहेंगे बंद

- स्‍वीमिंग पूल, थियेटर और सैलून रहेंगे बंद

- रेस्‍टोरेंट से सिर्फ होम डिलेवरी

- टैक्‍सी और कैब में दो सवारी

- मैक्‍सी कैब में 5सवारी

- आरटीवी में 11 सवारी को बैठने की मंजूरी

