Lockdown: दिल्‍ली के निजामुद्दीन इलाके में जमा हुई भीड़, सरकार ने पुलिस को कहा FIR दर्ज करें

एक तरफ सरकार लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए दिन रात एक कर रही है, वहीं आज दिल्‍ली में एक बार फिर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। पाबंदी के बावजूद बड़ी संख्‍या में लापरवाह लोग एक साथ जमा हो गए और कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। यह घटना दिल्‍ली के निजामुद्दीन इलाके की है, जहां एक कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जुटे और नियमों को ताक पर रख दिया।

दिल्‍ली के निजामुद्दीन इलाके में एक प्रोग्राम के दौरान कई लोग जमा हुए और वहां से कई लोगों के संक्रमण की खबरों से प्रशासन की नींद उड़ गई है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर जमा हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान करीब 1000 लोग शामिल हुए। इस जानकारी से प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं कि आखिर कैसे ऐसी चूक हो गई है। इस मामले में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 24 नए लोगों के संक्रमण की जानकारी मिली है।

जहां पूरे देश में लॉकडाउन है लोग अपने घरों में है ऐसे में निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में सैकड़ों की भीड़ जुटी जहां से कई लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्‍ली पुलिस के ज्‍वाइट सीपी डीसी श्रीवास्‍तव निजामुद्दीन पहुंच चुके हैं।

यह है ताजा अपडेट

दिल्‍ली प्रशासन के आला आधिकारी यहां प्रोग्राम में मौजूद लोगों के टेस्‍ट करवाने के बाद अब यहां मौजूद सभी लोगों की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों की टेस्‍ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन यहां से लोगों को डीटीसी बसों में भर कर चेकअप करवाने के लिए ले जा रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौक पर मौजूद है जो और जानकारी जमा कर रहे हैं।

ड्रोन से हो रही निगरानी

निजामुद्दीन क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। कोरोना के बीच देश में लॉकडाउन है। दिल्‍ली में भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अनिवार्य सेवा से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है।

We have isolated Markaz building, where the gathering had taken place, from the rest of the Nizamuddin area. We are assisting the health department in taking people out for check-ups, in the last 2 days around 200 people have been taken for check-ups: Senior Delhi Police official https://t.co/yiiePctNVr pic.twitter.com/LlipdkPKrX — ANI (@ANI) March 30, 2020

करीब 175 लोगों की हो चुकी है टेस्‍ट

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां मौजूद करीब 175 लोगों के टेस्‍ट अब तक करवाए जा चुके हैं। पुलिस यहां आने-जाने वाले हर शख्‍स पर नजर रख रही है। हालांकि अभी तक कितने लोगों का टेस्‍ट पॉजिटिव आया है इसका खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी खास प्रोग्राम में कई लोग जमा हुए थे इस कारण नोटिस जारी किया गया। हालांकि हम इस मामले में पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां से हुई है। जल्‍द ही एक्‍शन लिया जाएगा। अगर एफआइआर दर्ज करने की बात नौबत आएगी तब यह भी किया जाएगा।

Religious gatherings that go on from days to months, keep happening here (Markaz, Nizamuddin). Foreign nationals also come here and stay for the same: Senior Delhi Police official https://t.co/xN4Tejo39q — ANI (@ANI) March 30, 2020

There were around 300 to 400 people who were part of the gathering at Markaz. We were approached by the Health Department after they suspected them of having some symptoms related to #COVID19: Senior Delhi Police Official https://t.co/xN4Tejo39q — ANI (@ANI) March 30, 2020

Posted By: Navodit Saktawat