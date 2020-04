एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का डर, इस वजह से लोग घरों में बंद हैं और किसी तरह अपनी जरूरत की चीजें ले पा रहे हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली के इलाके में ऐसे ही लॉकडाउन का पालन कर रहे लोगों के लिए मुसीबत घर बैठे पहुंच गई। दरअसल, इन लोगों ने अपने लिए Pizza ऑर्डर किया था लेकिन उस पिज्जा के साथ ही उनके दरवाजे तक कोरोना वायरस भी पहुंच गया। हुआ यह कि उनके ऑर्डर किए पिज्जा जिस डिलेवरी बॉय ने पहुंचाए थे वो कोरोना संक्रमित निकला है। इसके बाद पिज्जा ऑर्डर करने वाले 72 घरों को क्वारेंटीन किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मामला दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का मामला है। यहां यह पिज्जा बॉय मार्च के अंत से डिलेवरी कर रहा था और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद जिन 72 घरों में इस डिलेवरी बॉय ने पिज्जा पहुंचाया था उन्हें क्वारंटीन किया गया है। जिला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि डिलेवरी बॉय में कोरोना संक्रमण पाया गया जिसके बाद हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन घरों को क्वारेंटीन किया है जिनके घर डिलेवरी बॉय गया था।

इतना ही नहीं इस डिलेवरी बॉय के संपर्क में आए 17 अन्य डिलेवरी बॉयज को भी क्वारेंटीन किया गया है।

A pizza boy has been detected with #COVID19 here. 17 other delivery boys linked with him have been placed under institutional quarantine and 72 people have been placed under home quarantine: Delhi Health Minister Satyendar Jain https://t.co/X7fbrA4hws pic.twitter.com/5c9aCftNXV

— ANI (@ANI) April 16, 2020